Пекин и Бразилиа отказались предоставить Берну свой мирный план по Украине

Пекин и Бразилиа отказались предоставить Берну свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Он отметили, что Берн обращался к КНР и Бразилии с просьбой представить их мирный план по урегулированию конфликта на Украине на швейцарской площадке.

«Мы предложили Пекину и Бразилиа платформу для изложения своей точки зрения. Обе страны не хотели этого делать в данный момент», — добавил Эльчингер.

Он напомнил, что на прошедшем летом «саммите мира» в Швейцарии план Китая и Бразилии также не обсуждался.

Ранее Владимир Зеленский назвал китайско-бразильский план по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Свое мнение он объяснил тем, что Бразилиа поддерживает Россию.