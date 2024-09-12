Действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Журналисты пояснили, что Столтенберг приступит к исполнению обязанностей после собрания элитного оборонного форума в феврале следующего года.

Напомним, что Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. В октябре 2022 года он должен был покинуть пост, но лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем — еще на год.

Ранее сообщалось, что церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте, бывшего премьер-министра Нидерландов, состоится 1 октября.

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По этому поводу в штаб-квартире организации в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий и пресс-конференция нового генсека.