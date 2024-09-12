Гутерриш призвал расследовать удар по лагерю беженцев Нусейрат

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к тщательному и независимому расследованию удара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат, в результате которого погибли 18 человек, включая сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов.

"Генеральный секретарь осуждает израильские авиаудары, в результате которых 11 сентября погибли не менее 18 человек, включая детей, женщин и шесть сотрудников БАПОР. В результате этого инцидента число сотрудников БАПОР, погибших в этом конфликте, возросло до 220 человек. ЦАХАЛ заявил, что его целью был командно-диспетчерский пункт на территории комплекса. Этот инцидент должен быть независимо и тщательно расследован, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности", - подчеркнул он.

Гутерриш также призывает все стороны "воздерживаться от использования школ, убежищ и прилегающих к ним территорий в военных целях", а также "всегда соблюдать нормы международного гуманитарного права".

Ранее БАПОР сообщило, что шесть его сотрудников погибли в результате двух авиаударов по школе и ее окрестностям в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В агентстве подчеркнули, что это наибольшее число погибших работников в результате одного инцидента. Среди погибших оказался управляющий центром приема беженцев.

11 сентября Армия обороны Израиля объявила о нанесении удара по одной из бывших школ в лагере беженцев Нусейрат, где, по данным израильских военных, находились палестинские радикалы из боевого крыла радикального движения ХАМАС. Израильские военные утверждали, что "центр контроля и управления, размещенный внутри комплекса, прежде служившего в качестве школы "Эль-Джауни", использовался боевиками ХАМАС для планирования и проведения террористических атак". В армии подчеркнули, что перед ударом были приняты дополнительные меры, направленные на минимизацию ущерба для местного гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительный сбор разведданных.