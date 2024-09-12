Зеленский раскритиковал Запад за лицемерие в вопросе об ударах вглубь РФ

Владимир Зеленский раскритиковал Запад за лицемерие в вопросе об ударах по объектам на российской территории. Об этом пишет ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщили, что в 2022-2024 годах США, Великобритания и Франция поставили Украине сотни дальнобойных ракет. Вместе с тем, отметили журналисты, большую часть боеприпасов ВСУ уже израсходовали.

Блинкен заявил о намерении США изменить позицию по вооружению для Украины

«Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — подчеркнул Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава выступает за снятие ограничений для ВСУ на применение ракет дальнего радиуса действия по объектам на российской территории.