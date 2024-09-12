Паузу с решением Запада по ударам вглубь России связали с ошибками ВСУ

Пауза с решением Запада по ударам переданным Киеву дальнобойным оружием вглубь территории России связана с ошибками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. Газета.Ru

В частности, в качестве ошибок издание упоминает атаку на Курскую область. Нападение застало врасплох западных партнеров Украины, которые «теперь требуют Киев уточнить свою стратегию» в конфликте, указывает газета. Запад, как пишет издание, беспокоится, что конфликт «перекинется за пределы Украины, в частности, на Польшу и Латвию». ТАСС

По словам профессора Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, в ближайшее время решения о нанесении Киевом ударов ожидать не стоит. Lenta.ru