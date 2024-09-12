В Харькове произошел взрыв

В городе Харькове на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание "Общественные новости".

© Газета.Ru

Подробности о взрыве не приводятся. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении всех ТЭЦ, питавших Харьков. По его словам, власти завозят в город небольшие мобильные котельные мощностью 1 МВт.

Перед началом специальной военной операции (СВО) мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.