Муж измельчил финалистку конкурса «Мисс Швейцария» в блендере

В Швейцарии продолжается расследование убийства финалистки конкурса красоты «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Главным подозреваемым является муж жертвы с выявленными признаками психического отклонения. Тело девушки было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером. Об этом пишет Bzbasel.

«По данным издания, женщину задушили. Согласно протоколу вскрытия, тело было расчленено в прачечной с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тела были измельчены ручным блендером», — передают авторы материала.

Журналисты, ссылаясь на данные расследования, отмечают, что муж задушил свою жену, а затем изрубил тело. Подозреваемый был арестован.

Федеральный суд Швейцарии постановил, что задержанный имеет «конкретные психические отклонения». Мужчина склонен к совершению насилия. Само убийство произошло еще в феврале этого года. При этом, согласно постановлению суда, арестованный супруг убитой открыто признался в убийстве в марте, когда проходила реконструкция преступления в рамках расследования. Тогда он заявил, что его жена якобы напала на него с ножом. До этого он говорил, что просто нашел тело и в панике расчленил его. После ареста подозреваемый подал заявление об освобождении из тюрьмы, которое затем попало в Федеральный суд. Ему отказали.

Кристина Йоксимович в прошлом удостоилась титула «Мисс северо-западная Швейцария» и была финалисткой национального конкурса «Мисс Швейцария» в 2007 году. Женщина погибла в возрасте 38 лет.