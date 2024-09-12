Эксперт объяснил сотрудничество Telegram со следователями во Франции

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о начале сотрудничества мессенджера Telegram с французскими следственными органами.

Согласно данным издания Libération, ранее в Telegram «внезапно» начали отвечать на юридические запросы Франции после задержания основателя компании Павла Дурова. Речь идет о запросах полиции и жандармерии по расследованиям, в том числе касающимся преступлений против детей.

У меня есть ощущение, что все стороны сейчас пытаются найти компромисс, не меняя радикально при этом свои подходы. Иначе говоря, французская сторона поняла, что она «перегнула палку», что по примененным ей в отношении Дурова принципам можно было бы арестовать всех подряд. А Дуров, наверное, понял, что работу Telegram в части операционных процессов можно выполнять эффективнее. И в рамках реорганизации операционных процессов Telegram он сейчас старается идти навстречу французским властям. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Сотрудничество Дурова с властями Франции не приведет к изменениям в программной части мессенджера, считает эксперт.

«Сейчас я не вижу никаких причин для таких изменений. Платформа Дурова, как и раньше, способна точечно – по ключевым словам – вычленять информацию, связанную с различными преступлениями, и «подсвечивать» соответствующие чаты. Ряд сотрудников мессенджера при точечной генерации нового ключа могут «залезть» в отдельный чат, но это достаточно сложная процедура, которая проводится в исключительных случаях и с соблюдением внутренних протоколов. Рядовым сотрудникам она недоступна. В противном случае в даркнете направо и налево уже продавали бы переписки из Telegram, однако мы такого не наблюдаем», — отметил специалист.

По словам Мясоедова, Telegram никогда не отказывался от сотрудничества с правоохранительными органами государств.

«Так, в одном из своих первых сообщений после задержания во Франции Павел Дуров отмечал, что он лично помог властям Франции создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма, что менеджмент площадки всегда открыт для диалога. То есть Telegram так или иначе всегда шел навстречу правительствам разных стран. Просто сейчас, очевидно, страдают сами операционные процессы, и Telegram работает над их улучшением. Полагаю, теперь в Telegram либо усилят, либо оптимизируют работу тех людей, которые у них отвечают за взаимодействие со внешними контрагентами, в частности с властями Франции», — сказал он.

Контакты Telegram с французскими следственными органами не ведут к появлению дополнительных рисков для рядовых пользователей мессенджера, добавил собеседник.

«Когда вы общаетесь в каком-либо в коммуникационном сервисе, который установлен на внешних серверах в третьей стране, то риски есть всегда. Полностью конфиденциальных ресурсов, где можно незамеченным обсуждать какие-то (не дай бог) преступления или другие незаконные вещи, не существует. Законопослушные люди, которые по каким-то причинам беспокоятся о своей конфиденциальности, например руководители крупных компаний, строят мессенджеры и информационно-коммуникационные платформы на своих мощностях. И, к примеру, у крупных российских корпораций такие решения уже есть», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что на доме Павла Дурова в Петербурге неизвестные установили мемориальную табличку.