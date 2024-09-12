Лукашенко оценил возможность покорения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить республику никому не удастся, поскольку у нее «достаточно друзей», а сами белорусы «не лыком шиты». Газета.Ru

«Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут», - сказал Лукашенко. ТАСС

Кроме того, он отметил, что политика Белоруссии не агрессивна по отношению к Польше, Минск не станет вступать в войну с Варшавой. Лукашенко добавил, что в Белоруссии осознают последствия такой войны в виде гибели миллионов людей, и отметил, что победителей в ней не будет. RT на русском