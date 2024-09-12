Коррекционный трибунал Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфин Жегусс, которые назвали мужчиной жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Их приговорили к выплате штрафа. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что женщин признали виновными в клевете. Согласно решению суда, они должны заплатить штраф в размере 13,5 тысяч тысяч евро.

«Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба», — сообщает издание.

Напомним, что ранее Рей и Жегусс сообщили, что несколько лет они занимались расследованием в отношении Брижит Макрон. По их словам, первая леди родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

Ранее во Франции прошел суд над Рей и Жегусс.