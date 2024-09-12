Лукашенко оценил возможность покорения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить республику никому не удастся, поскольку у нее "достаточно друзей", а сами белорусы "не лыком шиты". Об этом сообщает БелТА.

© Газета.Ru

Он добавил, что также покорить страну ни у кого не получится из-за "болотисто-лесистой местности", в которой невозможно воевать.

По мнению Лукашенко, нынешние и предыдущие руководители Польши пытаются сделать страну марионеткой Соединенных Штатов.

В конце августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство приняло бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону.

Премьер уточнил, что бюджет был увеличен в сравнении с уже рекордным бюджетом на 2024 год. По его словам, рост ВВП страны в следующий год запланирован на уровне 3,9%, на текущий год — 3,2%.

Также сообщалось, что власти Польши планируют увеличить расходы на оборону. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла.