$91.27+0.15100.74+0.24
Почта

Блинкен заявил о намерении США изменить позицию по вооружению для Украины

Вашингтон намерен корректировать свою позицию по предоставляемым Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружениям. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, трансляция которой велась на официальном сайте Госдепартамента. Lenta.ru

«В дальнейшем мы продолжим действовать таким же образом: будем продолжать адаптироваться, вносить корректировки (в американскую помощь. — «Газета.Ru»). Это касается в том числе передаваемого вооружения», — ответил он на вопрос, разрешили ли США Украине применять американское оружие для ударов вглубь территории России. Газета.Ru

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же, по его словам, идет формализация этого решения. ТАСС

В мире
Военные новости
Видео
Энтони Блинкен
Радослав Сикорский
Дмитрий Песков
Госдеп США
Обзор медиа
Вашингтон
Киев
Польша
Варшава
Соединенные Штаты
Украина