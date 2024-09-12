Сикорский выступил за отмену ограничений для ВСУ на удары вглубь России
Варшава выступает за снятие ограничений для ВСУ на применение ракет дальнего радиуса действия по объектам на российской территории, отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в Польшу прибыл с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с рядом высокопоставленных польских чиновников, обсудил с ними текущую повестку.
«Как Запад мы должны продолжать поставки Украине современных систем ПВО и ПРО, а также мы считаем необходимым отменить ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия», — пояснил Сикорский.
Дипломат также выразил уверенность в том, что как действующая, так и будущая администрация США будут столь же активно поддерживать Украину, как и 2022-2023 годах.
Маск предупредил о последствиях разрешения США бить вглубь России
Многие страны направляют военную помощь Украине, сообщил ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Вместе с тем, дать разрешение на удары вглубь России может только НАТО в целом, констатировал министр.