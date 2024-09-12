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Песков прокомментировал сообщения о разрешении Киеву на удары вглубь РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «камуфляжной дискуссией» риторику США о разрешении для Украины использовать оружие для ударов ВСУ по российской территории. По его словам, Киев продолжит свои террористические атаки и, вероятно, будет бить по социальным объектам, сообщают «Известия».

«Сообщения, что запрещают, не было. Процесс действительно пошёл, идет такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято», — сказал он.

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Зеленский: контрнаступление РФ под Курском идет по плану Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану». Видеозапись выступления политика опубликована в Telegram-канале УНИАН.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».

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В Омске загорелся танковый завод

Пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш» в Омске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, возгорание произошло на крыше одного из цехов во время ремонта. Сейчас на месте работают специалисты. Подробности инцидента уточняются.

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Умер Николай Сванидзе

В среду вечером скончался известный журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает «МК».

Издание пишет, что он умер в Москве в своей квартире на улице Маршала Василевского. По данным газеты, последние годы Сванидзе тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга.

О смерти 69-летнего тележурналиста сообщила также член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Мекачева.

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Вынесен приговор назвавшим жену Макрона мужчиной

Коррекционный трибунал Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфин Жегусс, которые назвали мужчиной жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Их приговорили к выплате штрафа. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что женщин признали виновными в клевете. Согласно решению суда, они должны заплатить штраф в размере 13,5 тысяч тысяч евро.

«Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба», — сообщает издание.

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Ушедший бренд LG зарегистрирует в России новый товарный знак

Южнокорейский бренд LG, закрывший свои магазины в России, подал заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака - Ohui. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Весной 2022 года на фоне украинского кризиса LG объявил о приостановке поставок в Россию. В феврале 2024 года СМИ сообщили, что все магазины LG в РФ были закрыты. В LG отмечали, что клиенты по-прежнему могут обращаться за сервисной поддержкой.

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Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Telegram-канал Mash сообщает, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в воинской части на Южнодонецком направлении. По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов вывели его оттуда в наручниках и отвезли на допрос.

Как рассказали Mash сослуживцы Блиновского, командование отстаивало его право на воинскую службу, но это не помогло. Telegram-канал отмечает, что ранее Блиновский сменил адвоката.

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Депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП в Забайкалье

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев попал в ДТП в Забайкальском крае. Об аварии он рассказал в своем Telegram-канале, заявив об ужасном состоянии местных дорог.

По словам парламентария, у него машины «вырвало подвеску» из-за ям на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск».

«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. На многих препятствиях даже знаки не стоят. Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» - поинтересовался Андрей Гурулев.

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Познер объяснил отказ от работы на Западе во время СВО

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказался из-за требований высказываться по поводу РФ определенным образом. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Познер не стал раскрывать, какие западные каналы предлагали ему работу, но отметил, что речь идет не об одной стране.

«Но условие! А условие такое: "вы должны поначалу высказаться по поводу президента России Владимира Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я — нет"», — поделился он.

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Навка запросила 164 млн на ледовое шоу

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Навка попросила выделить 29 540 000 рублей, а также софинансирование в размере 134 760 940 рублей. В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.

Отмечается, что целью проекта является «содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан через популяризацию и продвижение фигурного катания, спорта, великой русской культуры с помощью организации ледового шоу». По плану «Вечера на хуторе» будут показываться в Санкт-Петербурге с сентября 2025-го по февраль 2026-го.

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