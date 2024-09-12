Главу МВД Британии обокрали во время речи об эпидемии воровства

Глава МВД Великобритании Диана Джонсон лишилась кошелька на конференции для офицеров полиции, где она сделала доклад об эпидемии воровства в стране. Об этом пишет газета Financial Times.

Кража кошелька Джонсон произошла во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции, которая проводилась в четырехзвездочном отеле.

«У главы МВД Великобритании Дианы Джонсон похитили кошелек. Она выступала на конференции ассоциации суперинтендантов полиции, где предупреждала об «эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж», которую правительство лейбористов унаследовало от консерваторов», - говорится в статье.

В МВД подтвердили, что у министра похитили принадлежавшие ей вещи, а местная полиция начала расследование.

Ранее в Великобритании на фоне санкционного давления на Россию из-за украинского кризиса наблюдался существенный рост стоимости жизни и резкое повышение тарифов на электроэнергию и отопление. А владельцы английских продуктовых магазинов пожаловались на «беспрецедентный» рост числа краж, к которому привел кризис стоимости жизни.