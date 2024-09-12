Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский не сдержал смеха, говоря о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тему диверсии на СП в беседе с Сикорским подняли пранкеры Вован и Лексус. Видеозаписью разговора они поделились в своем Telegram-канале. RT на русском

По словам пранкеров, министр откровенно признал, что интересы США и Украины не совпадают. Затем он радостно рассмеялся, когда разговор зашел о подрыве «Северных потоков»: «Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили», — заявил Сикорский. Газета.Ru

Беседу с главой МИД Польши Вован и Лексус вели от лица экс-президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем, по оценкам пранкеров, он был «очень откровенен». Российская газета