Запад готов начать мировую войну из-за неспособности Вооруженных сил Украины добиться успехов на поле боя. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам французского политика, текущая ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украины и Владимира Зеленского, что «ястребы» на Западе опасаются победы на выборах президента США Дональда Трампа и «сторонников мира».

«Ястребы» ускоряют движение к мировой войне, желая сделать ситуацию необратимой», - написал он.

Он предположил, что примеру США и Великобритании, которые практически готовы разрешить ВСУ бить вглубь российской территории, последует и президент Франции Эммануэль Макрон «как хороший песик».

«Они все в своем бункере готовы взорвать все, чтобы спасти свою идеологию и свои деньги! У нас нет причин прыгать с ними!» - подчеркнул Флориан Филиппо.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер 13 сентября обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение может быть принято, если западные страны будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».

При этом, по данным The Guardian, Лондон уже дал согласие на удары крылатыми ракетами Storm Shadow по России. Однако официально об этом объявлено не будет, и, возможно, будут поставлены какие-то рамки, чтобы избежать «безрассудных или ненужных атак».