Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану». Выступление политика опубликовано в Telegram-канале агентства УНИАН. Lenta.ru

«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — высказался Зеленский. Вечерняя Москва

Тем временем Министерство обороны России впервые сообщило о начале наступательной операции российской армии в Курской области. По данным оборонного ведомства, за двое суток бойцы группировки войск «Север» освободили 10 населенных пунктов. ФедералПресс