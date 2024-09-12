Лукашенко раскрыл секрет «белорусского счастья»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секрет строительства «белорусского счастья». Видео со встречи политика с представителями разных национальностей, проживающих в республике, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что для него неважно, где человек родился. В первую очередь он ценит в людях порядочность, доброту, трудолюбие.

«Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что в белорусском обществе нет разговоров о титульной нации и деления жителей на граждан и не граждан. Сама идея народного единства пронизывает историю Белоруссии, а люди испокон веков искали в ней приют, в дни «лихолесья» объединяясь с местным населением и давая отпор врагу. По его словам, вместе они «строили свое белорусское счастье».