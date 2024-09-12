Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы вернуть добрые отношения с Арменией, которые были до того, как Ереван захотел на Запад. ТАСС

«Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде... строились добрые отношения с Арменией... Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС», — отметил он. RT на русском

Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о попытках Запада оттянуть Армению от союзников. Газета.Ru