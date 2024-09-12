Маск предупредил о последствиях разрешения США бить вглубь России

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе начала третьей мировой войны в случае, если Соединенные Штаты разрешат ВСУ наносить удары поставленным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом он написал в соцсети Х. Газета.Ru

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», - написал Маск, комментируя публикацию о последствиях разрешения соответствующих ударов в виде потенциального мирового конфликта. Российская газета

Ранее газета The Times сообщила, что прибывшие в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планируют обсудить использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории. О планах Вашингтона принять решение по этому вопросу сообщало агентство Bloomberg. При этом о возможности пересмотра позиции США заявлял и директор ЦРУ Билл Бернс. ТАСС