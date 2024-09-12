В Риге снесут памятник Барклаю-де-Толли

Власти Риги подготовили законопроект к сносу памятника Барклая-де-Толли. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвард Ратниекс в X.

«Сообщаю, что с помощью специалистов мы подготовили проекты решений Рижской думы о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли и его постамента», — написал чиновник.

По его словам, проекты решений на голосование депутатов в комитете заседания городской думы будут направлены после получения финального заключения.

В июне в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Снесенный памятник располагался в городе Измаил, основателем которого являлся Тучков.