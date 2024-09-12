Венгрия пригрозила Еврокомиссии иском

Власти Венгрии могут подать иск против Еврокомиссии (ЕК), чтобы возместить расходы на охрану внешних границ сообщества в примерно €2 млрд.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

"Мы готовы подать иск против Еврокомиссии, которая возместила частично или полностью другим странам - членам ЕС охрану шенгенской границы. Венгрия потратила 2 млрд за последние годы на охрану шенгенской границы, не получив никакой значительной помощи со стороны ЕС", - приводит слова Гуйяша агентство Reuters. "Мы видим, что в Европе происходят перемены. В 2015 году премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан] первым заявил, что Шенгенская зона рухнет, если ЕС не будет соблюдать законы сообщества и Шенгенское соглашение", - добавил Гуйяш.

По его словам, принятое 9 сентября решение Германии ввести дополнительный контроль на государственных границах мешает свободному перемещению внутри ЕС.

"Сначала они нанесли ущерб, не разрешив странам Евросоюза эффективно защищать внешние границы. Теперь они разрушают его [сообщество], вводя ограничения на внутренних границах", - заключил глава канцелярии Орбана.

4 сентября советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьёрдь Баконди сообщил, что Будапешт не намерен начинать выполнять решение Суда ЕС относительно предоставления убежища прибывающим в страну нелегальным мигрантам, несмотря на наложенные на страну штрафы.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты на сумму в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Как поясняется в постановлении, нарушение Будапештом законов ЕС в области предоставления убежища "касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран".