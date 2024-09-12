Первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис не выявил явного лидера, в связи с чем оба политика заинтересованы в проведении новых раундов. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Трамп несколько расслабился в ходе первого раунда дебатов из-за череды предыдущих побед на подобных мероприятиях. Мы помним, как в свое время он обошел на дебатах [представителей Демпартии] Хиллари Клинтон и Джо Байдена. И сейчас он также полагал, что Харрис «у него в кармане». Однако стратегия демократов заключалась в том, чтобы оттянуть проведение первого раунда дебатов и максимально к нему подготовиться. Демократам удалось это сделать, поэтому разгрома Харрис со стороны Трампа не было. При этом не было на дебатах и серьезного поражения Трампа, поэтому я склонен полагать, что первый раунд закончился ничьей. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Первый раунд дебатов Трампа и Харрис привлек повышенное внимание аудитории, подчеркнул специалист. Так, согласно данным издания Guardian, его посмотрели 67,1 миллиона человек, что на 31% больше, чем показатель июньских дебатов Трампа с президентом Джо Байденом, которые в конечном итоге привели к выбыванию Байдена из гонки 2024 года.

«За новыми раундами дебатов американские избиратели будут следить крайне пристально – «через микроскоп», при этом СМИ будут «прицепляться» к сказанным на дебатах словам как одного, так и другого кандидата. СМИ демократов будут «прицепляться» к Трампу, а СМИ республиканцев, следовательно, к Харрис», - отметил эксперт.

Ранее Трамп допустил участие в новых дебатах с Харрис при условии, что они «пройдут на честной платформе». Вместе с тем телеканал Fox News уже предложил свою площадку для проведения второго раунда дебатов.

«Мнение Трампа о честности той или иной площадки формируется на основании того, как его на ней преподносят. И, насколько я помню, никаких серьезных претензий у Трампа к Fox News нет», - отметил специалист, допустив, что очередной раунд дебатов проведет Fox News.

Блохин напомнил, что в августе Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис, и предположил, что все они состоятся.

«Главным из них должен стать финальный раунд. Кандидатам будет крайне важно хорошо в нем выступить, поскольку «лучше всего запоминается последняя фраза»», - заявил американист.

Американский журнал Foreign Policy ранее отмечал, что во время теледебатов Камала Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине.