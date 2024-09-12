Певец Бон Джови спас женщине жизнь во время съемок видеоклипа

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства во время съемок своего клипа в штате Теннесси. Об этом пишет Page Six.

Лидер группы Bon Jovi снимал клип в городе Нэшвилл. На кадрах с городской видеокамеры, которые были опубликованы полицией, видно, как артист подходит к женщине, стоящей за перилами моста.

Вместе с прохожей музыкант о чем-то говорит с женщиной. В итоге они помогают ей перебраться обратно через ограждение и отойти в безопасное место.

Осведомленный источник рассказал изданию, что инцидент произошел во время съемок клипа к песне People's House. При этом, по его словам, Джон Бон Джови благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation прошел подготовку по взаимодействию с людьми, находящимися в кризисной ситуации.

Ранее на 71-ом году жизни умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач. Подробностей о причинах его смерти в пресс-службе группы не сообщили.