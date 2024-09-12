Соединенные Штаты вряд ли примут решение по снятию ограничений на удары их оружием вглубь территории России до заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. News.ru

Дискуссии планируют провести с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил, что сессия Генассамблеи станет «следующей возможностью» для обсуждения этого вопроса. Газета.Ru

Ранее канал ABC сообщал, что Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план потенциального использования дальнобойных ракет для нанесения ударов по России. Однако решения о снятии ограничений на применение оружия не приняли. Москва24