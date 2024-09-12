США и Китай возобновляют военные контакты

Вашингтон и Пекин предпринимают осторожные шаги для восстановления дипломатического взаимодействия между военными ведомствами после почти двухлетнего перерыва в отношениях. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), целью этих усилий является снижение риска конфронтации.

По информации издания, "в последние несколько недель американским официальным лицам удалось организовать долгожданные встречи с высокопоставленными китайскими военными, включая генерала У Янаня, в чье командование входят операции в Южно-Китайском море". Указывается, что попытки предпринимаются на фоне "напряженности в Южно-Китайском море и поддержки Китаем России".

WSJ приводит слова представителя Пентагона о том, что США намерены "поддерживать открытыми линии связи, потому что это важно для предотвращения перерастания конкуренции в конфликт". При этом, как подчеркивает газета, на встречах представители стран занимают жесткую позицию и публично не проявляют признаков отступления по вопросам, которые каждая сторона считает основными проблемами безопасности.

Издание напоминает, что взаимодействие возобновилось после паузы в контактах между представителями военных кругов двух стран. Пекин объявил о решении приостановить диалог с Вашингтоном в этой сфере из-за поездки в 2022 году на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США, которым тогда была Нэнси Пелоси.