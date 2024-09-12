Telegram начал сотрудничать с французским следствием

В Telegram «внезапно» начали отвечать на юридические запросы Франции после задержания Павла Дурова, основателя компании. Как сообщает Libération, речь идет о запросах полиции и жандармерии по расследованиям, в том числе касающимся преступлений против детей.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».

По данным Libération, Telegram начал менять стратегию сразу после задержания Дурова. Газета утверждает, что платформа отреагировала на запросы Национального офиса по защите несовершеннолетних (OFMIN, подразделение национальной полиции) и представила «элементы, с помощью которых можно идентифицировать некоторых подозреваемых».

«Дверь действительно открывается», - рассказала газете Джоанна Брусс, глава отдела по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры.

По данным Libération, информация о сотрудничестве со стороны Telegram сейчас распространяется среди всех прокуратур Франции: им настоятельно рекомендуют возобновить расследования, связанные с мессенджером. В федеральной прокуратуре Бельгии газете рассказали, что в последнее время Telegram действительно стал «более склонен к сотрудничеству с системой правосудия».