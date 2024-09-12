Обзор иноСМИ: схватка за Донбасс и новая операция убивших бен Ладена «морских котиков»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

WSJ: Россия близка к полному контролю над Донбассом

Россия усиливает давление на растянутые украинские силы на востоке Донбасса, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что в районе двух городов идут ожесточенные бои, которые могут привести к достижению Россией ее главной военной цели - полного контроля над Донбассом.

Речь идет о боях за Красноармейск, логистический центр ВСУ, и за Часов Яр. WSJ подчеркивает, что Россия неуклонно продвигается к Красноармейску, и ее войска находятся «всего в нескольких милях от города». Ранее глава ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в районе Красноармейска.

Эстония сообщила о гигантских тратах на боеприпасы

Главный военный чиновник Эстонии призвал НАТО улучшить противовоздушную оборону стран-членов альянса, граничащих с Россией, сообщает Bloomberg. Призыв прозвучал на фоне критической нехватки в странах НАТО противоракетных систем большой дальности, отмечает агентство.

Способность противостоять баллистическим ракетам - один из самых больших пробелов в обороне альянса. Оружие большой дальности наподобие систем Patriot стоит «чрезвычайно дорого». При этом некоторые из этих систем союзники по НАТО уже передали Украине. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что расходы страны на покупку боеприпасов за последние два года оказались больше, чем за все предыдущие 30 лет, и достигли 750 миллионов евро.

Дебаты с Харрис превзошли июньскую схватку Байдена с Трампом

Дебаты между кандидатам в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом посмотрели 67 миллионов человек - это на 31 процент больше, чем у июньских дебатов Трампа с Джо Байденом. Для сравнения, эпизод сериала «Друзья» обычно собирал у экранов около 52 миллионов человек. Как пишет The Guardian, у последних дебатов заметно выросло количество молодых зрителей и зрителей среднего возраста.

При этом дебаты Харрис и Трампа не побили рекорд в 84 миллиона зрителей, посмотревших дебаты Трампа и Хиллари Клинтон в 2016 году. Нынешние дебаты проводились ABC News, но транслировались на 17 разных каналах. По неофициальным оценкам, Харрис эти дебаты выиграла. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процентов американцев сочли выступление Харрис лучшим. По словам осведомленных источников The Guardian, помощники Трампа в частном порядке признали, что ему вряд ли удалось убедить колеблющихся избирателей отдать голоса в его пользу.

В Эстонии предложили удвоить плату за ожидание на границе с РФ

Оператор автомобильной зоны ожидания у эстонского КПП Лухамаа на границе с РФ предложил в разы повысить плату, взимаемую с водителей за ожидание. Сейчас с грузовиков там взимают 16 евро, с легковых автомобилей - девять евро, а с мотоциклов - шесть евро. Последний раз цены менялись в 2020 году.

Как сообщает ERR, стоимость ожидания хотят поднять до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых машин и до 15 евро - для мотоциклов. Оператор заявил, что это необходимо из-за высокой инфляции и роста расходов - в последнее время транспорт проводит в зоне ожидания значительно больше времени.

FT: убившие бен Ладена «морские котики» готовят операцию на Тайване

Отряд спецназа ВМС США (Seal Team 6), ликвидировавший террориста Усаму бен Ладена, готовится к потенциальной миссии на Тайване, сообщает Financial Times. По данным газеты, сейчас «морские котики» тренируются, чтобы в случае необходимости помочь Тайваню в противостоянии с Китаем.

FT выяснила, что подготовка к возможному конфликту длится уже более года. Как отмечает газета, секретные учения подчеркивают возросшее внимание США к сдерживанию Китая. В Вашингтоне рассчитывают, что эти меры «заставят Китай подумать дважды, прежде чем идти на Тайвань». При этом официальные лица США подчеркивают, что конфликт с Китаем «не является ни надвигающимся, ни неизбежным».