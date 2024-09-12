У европейских политиков появились сомнения в намерениях Стармера

Политики Евросоюза сомневаются в стремлении британского премьера Кира Стармера вновь сблизить страну с объединением, несмотря на его заявления, сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников и дипломатов.

Госслужащих в объединении резко огорчил отказ лейбористов участвовать в возвращении Соединенного королевства в программу обмена студентами Erasmus.

«Чиновники и дипломаты ЕС заявили Politico, что они все больше сомневаются в том, что, помимо теплой риторики, новый премьер-министр Великобритании очень хочет пересмотреть разрыв с Европой эпохи Брекзита», — говорится в публикации.

По данным авторов публикации, Евросоюз надеялся, что подход Стармера будет отличаться от линии консервативной партии Великобритании. Но новый премьер на практике игнорирует факт наличия собственных приоритетов у ЕС.

Ранее новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что правительство Великобритании сохранит текущий курс, продолжив наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, Лондон будет и дальше работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания.