Пентагон намерен заключить контракт на расчет последствий ядерного взрыва для аграрного сектора, включив в ареал моделирования Восточную Европу и Россию. Об этом со ссылкой на документы министерства обороны США пишет РИА Новости.

Согласно документам, которые проанализировало издание, от исполнителя требуется, используя программное обеспечение и компьютерный код, «расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока».

Также министерство обороны США хочет увидеть «обновленный программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

Официальным заказчиком по контракту на сумму 34 миллиона долларов выступает Инженерный корпус армии США. При этом подрядчиком должна быть определенная компания, другие на эту роль не рассматриваются.

Ранее ВВС США задействовали два истребителя пятого поколения F-35A для проверки их способности действовать на автомагистралях Финляндии. Это стало первым случаем, когда американские F-35 приземлились на европейском шоссе. Издание Military Watch Magazine обратило внимание на то, что размещение истребителей F-35 в Финляндии представляет очень серьезную угрозу для безопасности России. Одна ядерная бомба этого самолета способна убить сони тысяч жителей Москвы.

Ядерный взрыв: что нужно знать об оружии массового поражения и как спастись от удара

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что США буквально начинают заглядывать в пропасть, а также «живут в мире темных фантазий, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя».