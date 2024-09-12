Сикорский заявил о нежелании Польши защищать Украину

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским от лица президента Украины Петра Порошенко. В этой беседе Сикорский признался, что у Польши нет желания защищать Украину, также он пообещал помогать Киеву с возвращением уклонистов и заявил, что тема вступления Украины в НАТО используется в качестве блефа.

По словам Сикорского, у Варшавы «нулевое» желание защищать Украину, однако, по его словам, «все может измениться» при обрушении фронта.

«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Польша защищать Украину.

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Сикорский также заявил, польские власти были удивлены, что на решение о мобилизации на Украине ушло так много времени. Он добавил, что Польша в первую очередь отправляет на родину украинцев, нарушивших польские законы.

«Мы готовы помочь с призывом ваших граждан, находящихся в Польше. <…> Мы также будем больше помогать в подготовке украинских граждан здесь в Польше», - подчеркнул министр.

По его словам, в то же время в ЕС не хотят, чтобы украинцы испугались высылки и начали перемещаться по Евросоюзу в поисках лучших условий. Сикорский предложил Украине выдавать ордера на арест уклонистов в ускоренном режиме, чтобы страны могли быстро выдавать этих людей.

«Это должно быть общеевропейское решение. Была идея, что те, кто уклоняется от призыва, не должны получать социальные выплаты», - рассказал Сикорский.

Также глава МИД Польши ответил на вопрос «Порошенко», возможно ли вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Сикорский назвал позицию НАТО «несколько лицемерной» и усомнился, что членство Киева вообще возможно.

«Некоторые из наших западноевропейских друзей используют идею вступления Украины в НАТО в качестве разменной монеты с Россией», - подчеркнул он.

Сикорский добавил, что в ЕС не хотят воевать с Россией в Западной Европе и используют тему Украины в НАТО для блефа. По его словам, с помощью публичных высказываний на эту тему европейские чиновники пытаются «заставить Россию волноваться».

Ранее пранкеры опубликовали свой разговор с экс-президентом Польши Брониславом Коморовским от лица Порошенко. В ходе разговора Коморовский посоветовал украинским властям быть осторожнее с атаками по территории России. Он подчеркнул, что ВСУ не должны выглядеть террористами в глазах западного мира.