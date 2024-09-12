Глава МИД Польши рассмеялся при упоминании подрыва "Северных потоков"

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский не сдержал смеха, говоря о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Тему диверсии на СП в беседе с Сикорским подняли пранкеры Вован и Лексус. Видеозаписью разговора они поделились в своём Telegram-канале.

«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу», — заявил Сикорский, после чего рассмеялся.

Польский министр добавил, что США заранее были осведомлены о готовящемся теракте, но не предотвратили его.

В Польше заявили о нежелании защищать Украину

Также в ходе разговора глава МИД Польши объяснил, почему затягивается вступление Украины в Европейский союз.