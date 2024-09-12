В КНР пообещали «мощные меры» на размещение ракет США в Азии

Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй заявил, что КНР примет меры, чтобы воспрепятствовать размещению ракет США в АТР. Об этом он рассказал во время Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. RT на русском

«Развертываемые Соединенными Штатами ракеты средней дальности представляют собой угрозу безопасности для различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал генерал. - Мы выступаем категорически против этого и примем мощные меры, чтобы решительно пресечь это». По его словам, «независимо от того, где они будут размещены, будь то Филиппины или Япония, наземные ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут самой большой угрозой безопасности для региона». ТАСС

Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что американская сторона заинтересована в размещении на территории Японии ракет средней дальности наземного базирования. Говорит Москва