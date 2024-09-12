Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дальнейшие авиаудары по энергосистеме страны могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из ее атомных электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На территории Украины действуют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Как обратил внимание Галущенко, в стране также есть тысячи электроподстанций.

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По его словам, на кон поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может погрузить Украину «во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию. Министр заявил, что российские авиаудары приближают ядерные риски к границам страны с Европейском союзом, заявил министр.