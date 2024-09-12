Пентагон намерен смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны

Пентагон намерен заключить контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства. Стоимость контракта составляет $34 млн.

Пентагон ожидает, что подрядчик предоставит персонал, оборудование и другие ресурсы, чтобы смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны. Предполагается, что последствия потенциального конфликта приведут к уничтожению сельскохозяйственных ферм.

Ранее стало известно, что власти США и Великобритании ведут совместные консультации об изменении до бессрочного срока действия Договора о взаимной обороне, который был подписан еще в 1958 году. Инициатива обусловлена тем, что страны начали дорогостоящий проект о модернизации своих средств ядерного сдерживания.

Утверждается, что изначально соглашение было заключено для обмена опыта в сфере ядерного оружия. Однако ситуация изменилась после того, как американская и британская стороны договорились с Австралией о передаче ей пакета информации об атомных подводных лодках, а также об оборудовании для их эксплуатации.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о мировой угрозе реального применения ядерного оружия. Представитель организации в послании к 79-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул США в качестве страны, которая атаковала японские города в 1945 году.