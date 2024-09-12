Секретная служба США почтила память террористов «Аль-Каиды»*

Секретная служба США по ошибке почтила память смертников «Аль-Каиды»*. Об этом сообщает Daily Caller.

На официальной странице агентства в соцсети X появилась запись в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года. Секретная служба опубликовала снимок поврежденного американского флага, заявив, что он висит в штаб-квартире ведомства и «чтит память всех 2996 погибших». Публикацию быстро удалили, однако журналисты успели сделать скрин поста.

Позже Секретная служба опубликовала сообщение с исправленным числом жертв, а также объяснила прошлую публикацию.

«Мы по ошибке указали общее число погибших, в которое входили 19 террористов. Мы приносим глубокие извинения», — заявили в агентстве.

Напомним, что 11 сентября боевики-смертники «Аль-Каиды»* захватили четыре самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все воздушные судна, кроме последнего достигли своих целей. Жертвами терактов числятся 2977 человек, из которых 2753 — в Нью-Йорке.

* организация признана в России террористической и запрещена