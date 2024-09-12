Власти Сумской области пожаловались на катастрофу с электричеством

Повреждения инфраструктуры в результате взрывов привели к тому, что в Конотопе Сумской области Украины сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, слова которого приводит РБК.

«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», - написал он.

Мэр города уточнил, что ведутся восстановительные работы, но пока наблюдаются перебои не только со светом, но и с водоснабжением, а специалисты не могут назвать сроки решения проблемы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные атаковали скопления Вооруженных сил Украины в Сумской области. Также накануне появились сообщения о двух взрывах в городе Сумы на фоне продолжающейся воздушной тревоги. Сегодня ночью Семенихин сообщил, что в Конотопе около полуночи также прозвучали взрывы.