На Украине рассказали об итогах встречи Зеленского с Блинкеном

В ходе встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен не приняли никаких решений относительно применения американского оружия для атак по территории России.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на советника украинского лидера, осведомленного о встрече.

«В ходе встречи госсекретаря Энтони Блинкена с руководством Украины в среду не было принято никаких решений относительно использования Украиной американского оружия большой дальности против России. Обсуждение состоялось после того, как Блинкен во время своего выступления в Киеве объявил о выделении более 700 миллионов долларов на поддержку Украины», — говорится в тексте статьи.

Как рассказал источник издания, ограничения на использование оружия США против России оказались одним из самых острых вопросов для американского госсекретаря. Отмечается, что Зеленский передал ему подробный план того, как Киев планирует использовать ракеты большой дальности для ударов по России, и указал список возможных целей. Блинкен подтвердил, что обсуждал данный вопрос с украинским президентом, но отметил, что они также затронули и «ряд других вопросов».

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Ранее стало известно, что Энтони Блинкен доложит президенту США Джо Байдену о результатах переговоров с украинским руководством по вопросу ударов дальнобойных американских ракет вглубь территории России. Он отметил, что планирует продолжить данную дискуссию в Вашингтоне.