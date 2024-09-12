Трамп счел Харрис проигравшей дебаты

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что кандидат на высший пост государства от демократов Камала Харрис проиграла теледебаты.

«Она вчера вечером проиграла дебаты», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По мнению политика, «треть американского населения» даже не знает позиции Харрис, передает ТАСС. Харрис не удалось показать гражданам, почему они должны ей доверять.

Напомним, теледебаты Харрис и Трампа состоялись в Филадельфии.