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Российские войска спасли более 200 мирных жителей Красногоровки

Военнослужащие 5-й отдельной бригады войсковой группировки "Юг" спасли более 200 мирных жителей Красногоровки. Об этом сообщает ТАСС.

Командир штурмовой роты с позывным Герцен назвал эту цифру, когда рассказывал, как военные РФ вывели оттуда гражданских.

При этом приоритетом для военных было сохранение жизни местного населения.

Эвакуация населенного пункта еще продолжается, военные оказывают людям всю необходимую помощь.

Об освобождении Красногоровки стало известно 10 сентября.

В Газе при ударах Израиля погибли не менее 15 человек

Не менее 15 человек стали жертвами ударов авиации Израиля по городу в секторе Газа и по северным частям палестинского анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Точно известно о гибели 12 человек. Еще несколько получило ранения. Среди убитых есть женщина и дети.

Кроме того, были совершены удары по городам Джабалия и Тубас. Там также погибли люди.

Алаудинов назвал потери ВСУ при атаке на Суджанский район

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов раскрыл число погибших украинских военных в Суджанском районе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала нападения ВСУ на Курскую область, Украина потеряла примерно 7 тысяч человек в этом районе.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действия на курском направлении, ВСУ потеряли более 12 000 военнослужащих.

В Сеуле заявили о запуске Пхеньяном нескольких баллистических ракет

КНДР осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ракеты запустили около 7 часов утра по местному времени из района Пхеньяна. Согласно данным Южной Кореи, они пролетели 360 км и упали в море.

Восточный Тимор предложил РФ открыть посольство

Восточный Тимор предложил России открыть посольство на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что этот вопрос включат в повестку дня после вступления Восточного Тимора в АСЕАН.

Подобное предложение озвучивалось еще в ходе встречи представителя МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и сотрудничества Демократической Республики Восточный Тимор Бендиту Фрейташем в Лаосе в июле.