FP: на дебатах Харрис не раскрыла своих планов по поддержке Украины

Во время теледебатов кандидатов в президенты США Камала Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине. Об этом, анализируя итоги встречи двух политических противников, пишет американский журнал Foreign Policy.

© Газета.Ru

FP отмечает, что Харрис "не предложила никакой перспективной повестки дня относительно того, как она может поддержать Украину в потенциальной будущей администрации".

Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

Она также никак не обозначила свою позицию относительно возможности использования американских ракет большой дальности для нанесения ударов по России.

Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США на площадке телеканала ABC. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин "съел бы" Трампа "на обед".