Иран предложил исламским странам объединиться по принципу Евросоюза

Исламские страны могут перенять концепцию о безбарьерном перемещении, применяемую в государствах-членах Европейского союза.

Такую идею высказал иранский лидер Масуд Пезешкиан во время встречи в Ираке с президентом Абдель Латифом Рашидом.

«Президент Ирана Масуд Пезешкиан выдвинул идею исламских государств без границ - концепцию, схожую с той, которая привела к созданию Европейского союза. Он также выдвинул концепцию отмены границ между исламскими странами по примеру ЕС», - сообщает местное агентство Tasnim, его цитирует RT.

Иранский президент уверен, что такое более тесное единство среди мусульманских государств приведет к нейтрализации иностранных санкций. Также Пезешкиан назвал солидарность искоренением «сионистского терроризма».