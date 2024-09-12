Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, показав их ускоренный упадок.

Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала VTV, передаёт РИА Новости.

По словам Мадуро, обсуждаемые в ходе дебатов темы и мнения кандидатов «не имеют ничего общего с 21-м веком, к которому стремятся народы мира».

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала дебаты Трампа и Харрис политическим шоу.

11 сентября на канале ABC состоялись дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с баллотирующейся на пост американского лидера от демократов Камалой Харрис.