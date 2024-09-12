Байден примерил кепку в поддержку Трампа

Президент США Джо Байден во время одного из мероприятий, посвященных годовщине терактов 11 сентября 2001 года, ненадолго надел кепку в поддержку предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа.

© Соцсети

Фотографию Байдена в кепке с надписью "Трамп 2024" выложил в X (ранее Twitter) предвыборный штаб экс-президента, являющегося кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии на выборах в ноябре. Снимок был сделан в пожарной части города Шансквилл (штат Пенсильвания), неподалеку от которого разбился один из захваченных террористами самолетов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал публикацию, заявив, что Байден выступал в пожарной части со словами о необходимости восстановить "единство страны", которое наблюдалось в США после 11 сентября 2001 вне зависимости от партийной принадлежности населения.

"В качестве жеста он дал кепку одному из сторонников Трампа, который затем аналогичным образом сказал, что ему (Байдену) следует надеть кепку Трампа. Он ненадолго надел ее", - заявил представитель Белого дома.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Джо Байден, который является главой государства с января 2021 года. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты от демократов. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Выборы 2020 года он проиграл Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек.

===========

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.