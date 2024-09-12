В КНР сделали заявление по поводу обязательств стран БРИКС

Государства - члены БРИКС ради обеспечения общих интересов должны усилить многостороннюю координацию в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Ситуация в сфере международной безопасности стала более сложной, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова дипломата, который выступил в Санкт-Петербурге на встрече высоких представителей стран объединения. - Государства БРИКС имеют схожие позиции и интересы по вопросам борьбы с терроризмом и в области кибербезопасности. Следует укреплять консенсус, усилить взаимодействие, продвигать стабильное и далеко идущее сотрудничество в соответствующем направлении".

Как уточнил Ван И, страны БРИКС должны стремиться совершенствовать систему глобального управления, в качестве ключевого звена которой выступает ООН, добиваться, чтобы она становилась более справедливой и эффективной. Он отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности данных и технологий искусственного интеллекта.

"Необходимо укреплять многостороннюю координацию, активно участвовать в выработке правил, касающихся борьбы с терроризмом и вопросов кибербезопасности, усилить голос и влияние стран БРИКС, отстаивать общие интересы", - добавил министр.

Он указал на важность сохранения солидарности между заинтересованными государствами. "Нужно в полной мере использовать положительный эффект модели БРИКС+, объединить более широкий круг стран в духе объединения", - подчеркнул глава МИД Китая.

По словам Ван И, государствам БРИКС следует активнее обмениваться опытом, продвигать диалог, наращивать потенциал, непрерывно укреплять общую позицию для борьбы с терроризмом и киберпреступлениями в странах глобального Юга. Как он подчеркнул, необходимо противодействовать двойным стандартам и политизации соответствующих вопросов.