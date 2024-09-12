Экс-глава обозначил сроки обретения Шотландией независимости

Шотландия может выйти из состава Великобритании в течение 10-15 лет даже без проведения нового референдума. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший первый министр Шотландии (2007-2014) Алекс Салмонд.

"Я верю в это. Моя мечта еще не реализовалась. Но для ее достижения необходимо пройти три этапа. Когда я впервые попал в Палату общин (нижнюю палату британского парламента - прим. ТАСС) в 1987 году, перспектива наличия в Шотландии собственного парламента казалась комичной. Все смеялись и говорили, что этого не случится", - сказал он, добавив, что в итоге парламент Шотландии заработал в 1999 году по итогам референдума 1997 года.

"Если бы мне позже сказали, что Шотландская национальная партия будет обладать большинством мест в этом парламенте, то все бы смеялись еще сильнее. Но мы добились этого, - подчеркнул Салмонд, указав, что следующим этапом станет уже разрыв связей с Лондоном. - Мечта не умерла. Мы достигнем этого на определенном этапе".

В то же время он заявил, что правящая Шотландская национальная партия (ШНП) в нынешнее время переживает кризисные времена. По мнению Салмонда, действующий лидер ШНП и первый министр Шотландии Джон Суинни "не способен cделать разницу в политике". "Он был очень хорошим министром финансов [региона], но быть первым министром и продвигать идею о независимости - это совершенно другое дело", - сказал Салмонд, который на фоне конфликта со своей преемницей Николой Стерджен вышел из ШНП и в 2021 году основал новую партию Alba.

Новые возможности

Экс-глава региона напомнил, что в 2026 году должны пройти очередные выборы в шотландский парламент, результаты которых могут способствовать выходу Шотландии из состава Великобритании. "Это будут жизненно важные выборы. Если мы добьемся прорыва и сторонники независимости получат более 50% голосов, это будет значить, что все возможно", - отметил 69-летний политик.

По его словам, удручающие результаты шотландских националистов в Палату общин 4 июля, которые потеряли по итогу голосования 39 мандатов, говорят лишь о падении популярности ШНП, но не самой идеи о независимости. Салмонд указал, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют о приблизительно равных шансах сторонников и противников выхода Шотландии из состава Великобритании на гипотетическом референдуме.

"В 2011 году я [как лидер ШНП] завоевал почти 50% голосов на выборах в шотландский парламент, однако тогда идею о независимости поддерживали менее 30% избирателей. Сейчас ситуация легче. Популярность ШНП как ведущей партии, выступающей за независимость, на довольно низком уровне - около 30% [избирателей готовы проголосовать за нее]. Но саму идею [независимости] поддерживают почти 50% избирателей", - добавил бывший первый министр.

Без согласия с Лондоном

Салмонд также заявил, что властям Шотландии необязательно добиваться от Лондона согласия на проведение повторного референдума о независимости. Он отметил, что выборы в шотландский парламент проходят по смешанной избирательной системе, в связи с чем избиратели имеют возможность голосовать не только за конкретного кандидата в своем избирательном округе, но и отдельно за любую партию.

В этой связи, по мнению Салмонда, действующим властям региона следует объявить следующие выборы своего рода новым плебисцитом, чтобы избиратели, выбирая, за какую партию им отдать голос, прежде всего исходили бы из их позиции по вопросу независимости. Он подчеркнул, что сторонники независимости в случае победы на таких выборах могли бы начать масштабную международную общественную кампанию с целью оказания давления на власти в Лондоне.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. ШНП в течение нескольких лет настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступило против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала отказ от членства в ЕС. Британские власти отказываются проводить новый референдум по Шотландии, мотивируя это тем, что подобного рода плебисцит должен проходить лишь "один раз в поколение".