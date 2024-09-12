Власти США намерены помешать победе партии «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах в республике, сообщила Служба внешней разведки РФ.

Для этого американцы договорились о «сотрудничестве» с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое должно будут сделать заключение о якобы несоответствии голосования «нормам демократии». По данным ведомства, это станет поводом для запуска прозападной оппозицией массовых акций протеста, нацеленных на госпереворот. Как констатируют эксперты, на Западе, и прежде всего в США, недовольны стремлением действующих грузинских властей проводить суверенный внешнеполитический курс. По мнению аналитиков, коллективный Запад не оставит попыток привести к власти в Грузии лояльных себе политиков.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ стало сообщником США в дестабилизации обстановки в Грузии, сообщили в Службе внешней разведки РФ.

В ведомстве отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент «намерен задействовать новый инструмент вмешательства» в парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября. Цель Вашингтона — воспрепятствовать победе неугодной правящей партии «Грузинская мечта».

Подчёркивается, что для достижения поставленной задачи американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством БДИПЧ ОБСЕ.

В рамках этого взаимодействия Бюро «за 10—20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», а уже после обнародования первых итогов «будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии».

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путём», — говорится в сообщении.

В СВР также выразили сожаление в связи с готовностью БДИПЧ ОБСЕ участвовать в подобных махинациях и задолго до голосования признать его «недемократичным». Такая позиция Бюро свидетельствует о его окончательном превращении «в рупор бесчестных игр американских властей», уверены в ведомстве.

Отметим, что Москва на протяжении последних месяцев предупреждает общественность о злонамеренных действиях Вашингтона в отношении действующих грузинских властей.

В частности, отмечалось, что по задумке «вашингтонских режиссёров» действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет сыграть ключевую роль в разжигании антиправительственных на­строений в республике, которые способны перейти в очередную «цветную революцию».

Также приводилась информация о том, что Белый дом крайне недоволен развитием ситуации в Грузии. По данным СВР, в Вашингтоне опасаются, что «Грузинская мечта» на предстоящих выборах «получит убедительный кредит доверия населения» и продолжит суверенный курс, отказываясь выполнять требования Запада, которые противоречат национальным интересам.

«На «тбилисском майдане» планируется обнародовать «до­казательства фальсификаций» при голосовании, объявить о не­признании итогов выборов и потребовать смены власти. Право­охранительные органы будут провоцироваться на силовое по­давление протестов. При этом американцы заранее прорабаты­вают варианты «беспощадного» политического и экономическо­го реагирования на «избыточное» применение властями силы против «мирных граждан», — подчёркивали ранее в СВР.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе счёл очевидным, что оппозиционные силы не признают результаты предстоящих парламентских выборов, после чего попытаются устроить беспорядки, чтобы осуществить смену власти. Он также обращал внимание, что предвыборная кампания проходит «на фоне беспрецедентного вмешательства извне».

Неприятие самостоятельности

Целью партии «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах является не просто победа в голосовании, а получение конституционного большинства в парламенте, что позволит решить долгосрочные национальные задачи Грузии, заявил Бидзина Иванишвили, возглавивший партийный список «мечтателей».

Как отмечают аналитики, именно суверенный курс Тбилиси вызывает негативную реакцию в западных столицах.

При этом большая часть населения закавказской республики разделяет взвешенную позицию партии «Грузинская мечта», которая избегает вовлечения страны в различные западные авантюры, заметил в разговоре с RT эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

«Именно это, конечно, вызывает серьёзное раздражение западных партнёров, которые теперь стремятся снести действующее правительство Грузии», — подчеркнул Арешев.

По его мнению, текущая позиция «мечтателей» обусловлена исторической памятью о не столь давних временах, когда страна фактически контролировалась извне.

«При Саакашвили грузинские власти полностью «легли» под Запад, развязали войну с Южной Осетией в 2008 году, и это ни привело ни к чему хорошему. Кстати, Запад тогда грузинское руководство кинул. Именно в этом в значительной мере источник их трезвых взглядов на навязываемую извне политику. Они осознают, что ничего хорошего в случае прозападного трека не ожидает», — констатировал Арешев.

Коллективный Запад пытается показать всем, что политику в Грузии должен определять исключительно он, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Тут дело не в том, что Грузия проводит какой-то курс, а в том, что этот курс запрещено проводить в принципе. Стремиться к нормализации отношений с Россией и отстаивать собственные интересы — Запад такого не приемлет», — говорит Брутер.

Давление на Тбилиси со стороны Запада растёт, даже несмотря на то, что в Конституции Грузии закреплён курс на вступление в ЕС и НАТО, который власти отменять не намерены, заметил в беседе с RT политолог Юрий Светов.

«Они ещё даже не вступили в эти организации, а их уже начинают учить, заставляют делать то, что требуется, лишают самостоятельности», — констатировал он.

По его мнению, американцы будут любыми методами пытаться дискредитировать предстоящие выборы в Грузии, в том числе из-за принятого в начале июня так называемого закона «О прозрачности иностранного влияния», что очень разозлило Вашингтон и Брюссель.

«Ситуация непростая, но я думаю, что нынешние руководители Грузии справятся. Они хотят, чтобы Грузия была их страной, а не марионеткой в руках американцев или ещё кого-то», — сказал Светов.

Эксперт также полагает, что факт взаимодействия между Вашингтоном и ОБСЕ для борьбы с неугодным режимом не должен вызывать удивление.

«Эта структура достаточно давно используется для подобного рода подрывных действий, она для этого и учреждена. Они как раз занимаются так называемым мониторингом выборов в избранных странах», — добавил эксперт.

К слову, ещё в июне глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «полностью деградировала и стала обслуживать интересы Запада».

Российский фактор

Разлад в отношениях Тбилиси с коллективным Западом с большой долей вероятности отразится и на российско-грузинских отношениях, подчёркивают аналитики.

Андрей Арешев напомнил, что полноценные дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси прекратились в 2008 году, однако укрепление позиций партии «Грузинская мечта» может привести к появлению новых элементов сотрудничества.

«Текущие взаимовыгодные контакты и различные форматы торгово-экономических отношений могут получить дальнейшее развитие в случае победы действующих грузинских властей и сохранения стабильности в этой стране», — пояснил он.

По словам Владимира Брутера, нынешний уровень контактов между странами можно назвать приемлемым: «Они не ухудшаются, и слава Богу».

В то же время политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с RT выразил мнение, что нормализации контактов между Россией и Грузией ожидать не стоит вне зависимости от итогов парламентских выборов.