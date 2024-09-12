Среди беженцев в Африке выявили не менее 88 случаев заболевания оспой обезьян

Среди беженцев в Африке выявлено по меньшей мере 88 случаев заболевания оспой обезьян (mpox), включая 68 случаев в Демократической Республике Конго (ДРК).

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), призвавшее мировое сообщество выделить до конца 2024 года $21,4 млн на борьбу с болезнью и профилактические мероприятия среди 9,9 млн перемещенных лиц в 35 африканских странах.

"По меньшей мере 88 случаев mpox были зарегистрированы среди беженцев в Африке, причем 68 из них в ДРК - стране, в которой выявлено самое большое число заболевших в мире. Поступили сообщения также о случаях заболевания среди беженцев в Республике Конго и Руанде", - отметили в УВКБ. Этому управлению "до конца года требуется $21,4 млн для срочного расширения критически важных мер реагирования и профилактики среди беженцев в странах, затронутых чрезвычайной ситуацией, связанной с mpox", - говорится в сообщении.

Призыв УВКБ к мировому сообществу о выделении средств "нацелен на поддержку 9,9 млн вынужденно перемещенных лиц и принимающих их сообществ в 35 странах Африки".

В 2024 году в Африке было зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян. "Эта новая вспышка mpox подвергает высокому риску наиболее уязвимые группы населения, включая многих беженцев и вынужденно перемещенных лиц, живущих в трудных условиях", - заявил Аллен Майна, руководитель сектора общественного здравоохранения УВКБ. Часто они живут в переполненных приютах, не имея доступа к безопасной воде. Такие условия повышают риск распространения заболевания, отметил он, призвав "поддержать правительства и партнеров в борьбе с mpox". По его словам, "необходимо устойчивое финансирование для укрепления систем здравоохранения".

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке международной чрезвычайной ситуацией в здравоохранении.