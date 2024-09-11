В МВД ФРГ заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов

Ресурсы Германии по принятию мигрантов «практически исчерпаны». Такое заявление сделала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, передает «РИА Новости».

Ранее в Германии ввели временные меры контроля на всех сухопутных границах республики с целью снижения притока беженцев и в рамках борьбы с террористической угрозой. В пояснительном письме Еврокомиссии Фезер указала, что ситуация с мигрантами в ФРГ «постоянно вызывает беспокойство».

По ее словам, ресурсы федерального центра и земель «практически исчерпаны» в вопросе приема, размещения и обеспечения беженцев. Также в письме Фезер привела статистику, согласно которой с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тысяч нелегальных мигрантов. Она назвала эти цифры «неприемлемо высокими».

Кроме того Фезер выразила беспокойство по поводу «растущей дисфункции» так называемой дублинской системы приема беженцев, которая возлагает ответственность за рассмотрение заявлений об убежище на страны ЕС, куда изначально въезжают мигранты.